Зеленский: Меня хочет убить только Россия, а Путина - весь мир

Зеленский: Меня хочет убить только Россия, а Путина - весь мир
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский уверен, что у российского диктатора Владимира Путина угроза жизни больше, чем у главы Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в интервью испанским медиа.

У президента спросили, как ему жить, как человеку, которому грозит "самая большая опасность в мире".

Зеленский ответил, что в наибольшей опасности сейчас украинцы, которые в окопах. Поскольку, риски для жизни существуют каждую секунду.

"Все же опаснее Путину, чем мне.
Честно. Потому что меня хотят убить только в России, а его хочет убить весь мир".

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