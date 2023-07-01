Зеленский: Меня хочет убить только Россия, а Путина - весь мир

Президент Владимир Зеленский уверен, что у российского диктатора Владимира Путина угроза жизни больше, чем у главы Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в интервью испанским медиа.

У президента спросили, как ему жить, как человеку, которому грозит "самая большая опасность в мире".

Зеленский ответил, что в наибольшей опасности сейчас украинцы, которые в окопах. Поскольку, риски для жизни существуют каждую секунду.

"Все же опаснее Путину, чем мне.

Честно. Потому что меня хотят убить только в России, а его хочет убить весь мир".