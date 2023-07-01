Во французском Лионе неизвестный стрелял в полицейских, есть раненые - СМИ

Во Франции во время беспорядков неизвестный обстрелял полицейских. Несколько правоохранителей получили серьезные ранения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает leParisien.

Во Франции уже четвертую ночь продолжаются массовые беспорядки из-за смерти 17-летнего парня, застреленного во время дорожного контроля.

Этой ночью в Лионе произошла стрельба. Неизвестный обстрелял сотрудников полиции.

По информации французских СМИ, нападающий ехал на скутере и во время этого выстрелил из длинного ружья в правоохранителей, охранявших площадь Ги Моке. По предварительным данным, злоумышленник ранил четырех полицейских. Другие издания пишут о семи раненых, которых госпитализировали.

Rioters set off a major bomb before storming the post office in Lyon, France.pic.twitter.com/tEjrqNngmW — Visegrád 24 (@visegrad24) July 1, 2023

Также ночью в Лионе протестующие забросали полицию зажигательными снарядами, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. В результате инцидента десять полицейских получили ранения, четверо госпитализированы.

Görüntüler kaosun giderek daha fazla hakim olduğu Fransa’nın Lyon kentinden. pic.twitter.com/WMPwXL6Yp6 — gdh (@gundemedairhs) July 1, 2023

Что этому предшествовало

Протесты во Франции вспыхнули после убийства полицией 17-летнего юноши. Трагедия произошла утром 26 июня.

Погибший был за рулем и нарушил дорожные правила. Полиция утверждает, что офицер открыл огонь, потому что парень пытался его переехать. Но эта версия была опровергнута из-за видео, снятого очевидцами.