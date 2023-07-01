ЕС приближается к выработке механизма использования российских замороженных активов в Украине

Российские активы, замороженные на европейских счетах, могут составлять источник фондов для послевоенного восстановления и развития Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом лидеры Европейского Союза говорили на заседании Европейского Совета в Брюсселе в пятницу, 30 июня, пишет "Голос Америки".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ведомство сосредоточится на сверхдоходах от замороженных активов российского центрального банка. Ранее премьер-министр Бельгии заявил, что непредсказуемая прибыль от замороженных активов России в Европе может составить 3,27 млрд долларов в год для восстановления Украины.

"Мы работаем над методом, основанным на непредсказуемых доходах… Если мы найдем стабильную правовую платформу, мы сможем использовать ее для Украины" , — сказал на саммите Европейского Совета Александер де Кроо, премьер-министр Бельгии, где сосредоточена значительная часть российских активов.

Хотя среди европейских лидеров существует политический консенсус о необходимости использования этих активов для оплаты реконструкции, нужно еще разработать законодательство, которое позволит передать эти деньги Украине на законных основаниях.

В Британии и ЕС назвали "наиболее жизнеспособный путь использования российских денег для восстановления Украины". По оценкам Всемирного банка, Украине понадобится не менее 411 миллиардов долларов для восстановления ущерба, нанесенного войной. И ЕС и его союзники планируют заставить Россию заплатить большую часть этого счета.

Одна из идей – взыскать проценты с прибыли, полученной от российских активов, оставив сами активы неприкосновенными. Генеральный директор Шведского национального совета по торговле и главе рабочей группы ЕС, занимающегося замороженными российскими активами, Андерса Анлида считает, что такой подход, вероятно, принесет около 3 миллиардов евро (3,3 миллиарда долларов) в год.

"Это лучший способ использования этих активов, согласно законодательству ЕС и международного права" , — сказал Анлид.

Он добавил, что с ним согласны юристы Европейской комиссии, которая пообещала разработать механизм доступа к замороженным российским активам в течение нескольких недель. В частности, для этого необходимо было бы внести изменения в Закон о государственном иммунитете 1978 г., который предоставляет иммунитет центральным банкам.

Но некоторые страны-члены ЕС и Европейский центральный банк выразили обеспокоенность тем, что даже тщательно спланированный план может поколебать доверие к евро как второй по величине резервной валюте мира, если возникнут сомнения в законности действий ЕС. Некоторые аналитики говорят, что появление механизма изъятия денег может испугать некоторых инвесторов, которые будут бояться оказаться на месте россиян.

Среди тех, кто считает, что механизм изъятия российских активов должен быть тщательно проработан, есть и канцлер Германии Олаф Шольц, заявивший в пятницу, что использование конфискованных российских активов для поддержки Украины является "ужасно сложным".

"Пока никто не знает, что возможно и как. Поэтому мы поручили Комиссии поломать голову за нас и, когда они придут к результатам, снова сообщить нам" , — сказал Шольц.

Речь идет на самом деле о немалых суммах. В ответ на российскую агрессию страны "Группы семи" и ЕС ввели беспрецедентные санкции против России. Среди этих мер было и заморозка российских валютных резервов — около 300 миллиардов евро (327 миллиардов долларов), что составляет около половины валютных резервов России. Также было заморожено еще 30 миллиардов евро частных активов российских олигархов.

Как объясняют эксперты, примерно две трети из государственных денег России или 200 миллиардов евро (218 миллиардов долларов) сосредоточены преимущественно на счетах одного из крупнейших в мире финансовых расчетных домов – в бельгийской компании Euroclear.

Эта компания играет ключевую роль на мировых рынках, регулируя трансграничные операции и сохраняя активы на сумму более 40 триллионов долларов.