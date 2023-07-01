Дания объявила новый пакет военной помощи для Украины: что в нем
Пакет военной помощи сформирован на основе пожеланий и потребностей Украины, сообщает Деловая столица.
Правительство Дании выделяет Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд датских крон (около 175 млн евро) по информации, обнародованной Министерством обороны Дании.
Пакет предусматривает среди прочего ракеты для систем противовоздушной обороны и деньги для совместных закупок Евросоюзом артиллерийских боеприпасов для поддержки украинской борьбы.
"Совершенно важно, чтобы мы и дальше поддерживали Украину. Это большое и важное пожертвование, которое мы среди прочего сформировали на основе пожеланий и потребностей Украины, и которое должно поддерживать текущую оборонную борьбу Украины против российских войск", — подчеркнул и.о. министра обороны Дании Трольс Лунд Пульсен.
Пакет военной помощи сформирован на основе пожеланий и потребностей Украины и призван поддержать оборонную борьбу Украины против российского вторжения.
"Сегодняшний пакет помощи посылает важный сигнал о том, что Дания будет на стороне Украины столько, сколько необходимо. Я счастлив, что под эгидой ЕС мы совместно закупаем артиллерийские боеприпасы и безвозмездно передаем их Украине, что абсолютно необходимо для ее освободительной борьбы", – отметил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.