Зеленский: Россия может взорвать ЗАЭС дистанционно после передачи ее Украине
Президент Владимир Зеленский сообщил об одном из планов России по подрыву Запорожской АЭС - они хотят совершить взрыв дистанционно уже после передачи станции Украине, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Зеленский в интервью испанским журналистам.
"Они ищут формат и момент (подрыва ЗАЭС - ред.). Мы точно знаем, что рассматривался момент, как один из планов, что потом, когда станцию передадут Украине, дистанционно сделать подрыв для выброса.
Когда мы получим станцию, МАГАТЭ должно все четко и подробно проверять, ну и предупредить Россию, что мы знаем о ваших вероятных планах, и они опасны для мира".
Он объясняет, что Россия планирует сделать выброс на ЗАЭС, чтобы заморозить войну. Это им нужно для того, чтобы усилить свою армию и вернуться с войной в Украину.
Напомним:
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в цивилизованном мире вероятный теракт России на оккупированной Запорожской атомной станции будут расценивать как "применение ядерного оружия против гражданского населения".