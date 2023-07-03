Германия и Польша не могут договориться о центре для ремонта Leopard — СМИ

Польша и Германия в конце мая 2023 года планировали открыть ремонтный центр танков Leopard на польской территории. Однако до сих пор страны не могут договориться, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Договоренность об открытии центра была озвучена еще 21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда глава Минобороны Германии Борис Писториус оценил приблизительную стоимость так называемого ремонтного хаба в 150 миллионов евро.

По словам источников по оборонной промышленности, проект открытия центра не достиг ни одного прогресса. Вместо этого Берлин и Варшава ведут непримиримые споры по поводу деталей структуры совместного предприятия. Хотя предварительный проект был готов, но до конца прошлой недели документ так и не был подписан из-за разных спорных моментов.

Как было задумано, два немецких производителя танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann должны были создать совместное предприятие. Вместе с польской компанией PGZ было запланировано создать танковую мастерскую на польских заводах в Гливице и Познани. Расходы на ремонт танков Leopard должно было покрывать германское правительство.

По данным издания, проект открытия центра якобы тормозит Польша. Компания PGZ предоставила очень своеобразные идеи по стоимости работ по ремонту танков и завышенным ценам.

По мнению немецких танкостроителей, споры вокруг танкового хаба политически мотивированы.