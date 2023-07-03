Израиль купит эскадрилью истребителей F-35 за 3 млрд долларов

Министерство обороны Израиля одобрило приобретение у правительства США третьей эскадрильи истребителей-невидимок F-35 ("Adir"). Общая сумма сделки составляет 3 миллиарда долларов, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявили в Минобороны Израиля.

Производителем данных самолетов является американская компания Lockheed Martin.

В заявлении ведомства также отмечается, что дополнительные 25 истребителей доведут количество парта F-35 в израильских Военно-воздушных силах до 75 штук.

Средства на покупку самолетов будут выделены из пакета оборонной помощи, получаемой Израилем от Штатов.

Самолеты F-35

В Израиле эти самолеты впервые применили в боевых действиях весной 2018 года. В целом стана стала первой зарубежной державой, которая получила американские истребители F-35 "Адир".

F-35 Lightning - это уникальный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Он известен своей незаметностью.