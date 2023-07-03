ВСУ успешно наступают на шести участках фронта – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) на основе анализа данных различных источников отмечают, что Силы обороны 2 июля осуществляли контрнаступление на шести участках фронта, на некоторых достигли успехов, сообщает Украинская правда.

В обзоре говорится, что 2 июля украинские войска провели контрнаступательные операции на шести участках фронта и на некоторых из них достигли успехов.

Также эксперты напоминают, что российские войска провели еще одну серию ракетных ударов по южной Украине и Киеву 2 июля.

Они указывают и на то, что Министерство обороны России пытается укрепить контроль над российским информационным пространством, подрывая репутацию отдельных российских так называемых военных блогеров, которые не повторяли желаемую для МО картину разгрома украинских сил на восточном (левом) берегу Херсонской области 1 июля.

1 и 2 июля МО России утверждало, что российские войска успешно отбили украинскую десантную атаку у Антоновского моста.

В то же время некоторые российские блогеры вопреки сообщениям МО отметили, что бои все еще продолжаются, и что украинские силы удерживают отдельные позиции возле Антоновского моста по состоянию на 2 июля.

По мнению специалистов, вполне вероятно, что Министерство обороны России стремится цензурировать некоторых связанных с Кремлем блогеров из-за опасений, что они могут разоблачить российские военные неудачи перед Путиным во время ежемесячных рабочих групп "военных" блогеров, проводимых в Кремле.

Эксперты добавляют: конфликт Минобороны России с сообществом "военных" блогеров из-за одной из военных операций может свидетельствовать о том, что российское командование не считает, что в условиях украинского контрнаступления у него нет других успехов, о которых можно было бы отчитаться перед Путиным.

"Попытка Министерства обороны России преувеличить потенциальную тактическую победу россиян у Антоновского моста и его усилия по ограничению информации о противнике привели к обратному результату" , – отмечают они.

В то же время Путин продолжает стоять перед выбором: либо стать на сторону МО РФ, чтобы защитить свою подорванную репутацию, либо сохранить поддержку среди "военных" ультранационалистических блогеров и их информационных каналов.

То есть, отмечают в отчете, Путин может решить продолжить успокаивать сообщество "военных" блогеров и сделать российское МО козлом отпущения за военные неудачи в Украине, что является гораздо более простой задачей.

Такой курс действий может позволить Путину сохранить поддержку войны среди российского ультранационалистического лагеря за счет российского МО. Но существует риск для Путина: дальнейший подрыв доверия к МО РФ может позволить другим амбициозным российским деятелям продвигать свои интересы за счет министерства, как это пытался сделать Пригожин.

Ключевые выводы ISW за 2 июля: