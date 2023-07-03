В Мелитополе окупантов больше, чем местных жителей — мэр

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в настоящее время остается около 60 000 — 70 000 гражданских, при этом количество российских военных в городе даже превышает это число, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По словам городского главы, интервенты превратили населенный пункт в большую военную базу, а также используют как логистический хаб.

"Люди говорят, что военных россиян больше, чем гражданских. Враг выбрал Мелитополь как свой логистический центр, и поэтому там так много военных" , - сказал Федоров.

Также он уточнил, что речь идет не только о российских захватчиках, которые участвуют в боях на фронте, но также в Мелитополе есть представители оккупационного контингента РФ, которые пытаются подавить движение сопротивления.

Мэр также рассказал, что местный гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий приказал создать очередное "добровольческое формирование". При этом в него добровольно люди вступать не торопятся.

Также захватчики приступили к еще одной волне военного учета - образовали на предприятиях "военные столы", чтобы мобилизовать местных жителей в свою армию и кинуть на фронт.

Федоров добавил, что в Мелитополе россияне продолжают проводить принудительную паспортизацию, на граждан оказывается сильное давление.

Только в этом городе российские оккупанты похитили в плен более 1000 человек, говорит мэр Мелитополя. Он добавил, что есть информация об отправке пленных на работы по рытью окопов и фортификационных сооружений, прочих укреплений.