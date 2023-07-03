Транзит военной техники для Украины не нарушает нейтралитет — МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна не препятствует транзиту военных оборудований и вооружений из Европейского союза в Украину через свою территорию, и это не нарушает нейтралитет государства, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По его словам, перевозка из одной в другую страну Евросоюза "всегда происходила без проблем".

Шалленберг напомнил, что с 28 февраля 2022 года появилось решение в рамках Совместной внешней и политики безопасности, которое позволяет данные перевозки в Украину.

"И мы обязаны выполнять это решение" , - подчеркнул министр, отвечая на вопрос о перевозке через Австрию материалов военного назначения в Украину.

Глава МИД Австрии, высказываясь о транзите через страну, отметил, что такие перевозки в Украину происходят согласно решению Совместной внешней и политики безопасности.