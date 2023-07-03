Транзит военной техники для Украины не нарушает нейтралитет — МИД Австрии
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна не препятствует транзиту военных оборудований и вооружений из Европейского союза в Украину через свою территорию, и это не нарушает нейтралитет государства, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
По его словам, перевозка из одной в другую страну Евросоюза "всегда происходила без проблем".
Шалленберг напомнил, что с 28 февраля 2022 года появилось решение в рамках Совместной внешней и политики безопасности, которое позволяет данные перевозки в Украину.
"И мы обязаны выполнять это решение", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос о перевозке через Австрию материалов военного назначения в Украину.
Глава МИД Австрии, высказываясь о транзите через страну, отметил, что такие перевозки в Украину происходят согласно решению Совместной внешней и политики безопасности.
"Это означает, что мы связаны этим решением. И с момента подписания Амстердамского договора, и с момента реформы федеральной конституции почти 20 лет назад, эти меры в рамках ЕС подпадают под действие нейтралитета. Это значит, что нет никакого противоречия", - указал Шалленберг.