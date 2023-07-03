Генштаб: На четырех направлениях произошло почти 40 боевых столкновений

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими войсками. В этих направлениях противник сосредотачивает основные усилия.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 3 июля.

Сегодня ночью РФ снова атаковала ракетами и иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный и авиационный удары применив 12 крылатых и зенитных управляемых ракет и 8 ударных БпЛА типа Shahed по объектам гражданской инфраструктуры. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 крылатые ракеты и 8 ударных БпЛА.

Кроме того, враг нанес 57 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Кроме разрушенной гражданской инфраструктуры пострадали и мирные жители.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Плетеновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Карповичи, Хреновка, Камянская Слобода Черниговской области; Сопич, Соханы, Белополье и Пономаренко Сумской области и Казачья Лопань и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Масютовке, Кисловке и Берестове Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Дибровы и Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровку Луганской области и Верхнекаменному и Торскому - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же нанес авиационный удар. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попала та же Авдеевка и Первомайское и Бердичи Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник нанес авиационных ударов в районах Котляровки, Марьинки и Курахового и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них – Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Богоявленки и Благодатного. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Большая Новоселка, Водяное и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки, Херсона и Антоновки. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Казацкое, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.