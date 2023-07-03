Генштаб: За сутки ВСУ ликвидировали 600 окупантов, уничтожили вертолет и 5 танков

Генштаб: За сутки ВСУ ликвидировали 600 окупантов, уничтожили вертолет и 5 танков
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 600 российских окупантов, также уничтожили пять танков, вертолет и другую бронированную и специальную технику врага.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ 3 июля.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 230260 (+600) человек ликвидировано,
  • танков - 4057 (+5),
  • боевых бронированных машин - 7899 (+11),
  • артиллерийских систем - 4220 (+32),
  • РСЗО - 641 (+4),
  • средств ПВО - 391 (+1),
  • самолетов - 315 (+0),
  • вертолетов - 309 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3573 (+16),
  • крылатых ракет - 1264 (+3),
  • кораблей /катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6834 (+18),
  • специальной техники - 590 (+7).

Новости

Популярные темы форума

analytics