Генштаб: За сутки ВСУ ликвидировали 600 окупантов, уничтожили вертолет и 5 танков

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 600 российских окупантов, также уничтожили пять танков, вертолет и другую бронированную и специальную технику врага.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ 3 июля.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.23 ориентировочно составили: