ЕС может снять санкции с российского банка для зерновой сделки — FT

Европейский Союз рассматривает возможность в качестве уступки Москве согласиться на создание подсанкционным Россельхозбанком дочерней компании, которая будет подключена к SWIFT, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным источников Financial Times, этот шаг направлен на защиту сделки по черноморскому зерну, которая позволяет Украине экспортировать продукты питания на мировые рынки.

План Москвы, предложенный в ходе переговоров при посредничестве ООН, позволит подразделению банка заниматься платежами, связанными с экспортом зерна, сообщает газета со ссылкой на анонимные источники.

Новому подразделению будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков после вторжения в Украину в прошлом году.

Помимо восстановления доступа к SWIFT, Россия также добивается возобновления поставок сельхозтехники и запчастей, снятия ограничений на страхование и перестрахование.

Будучи двумя ведущими мировыми производителями сельскохозяйственной продукции, Россия и Украина являются крупными игроками на рынках зерновых и масличных культур, от пшеницы и ячменя до рапса и подсолнечного масла. Россия также доминирует на рынке удобрений.