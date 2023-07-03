В Германии кандидата от ультраправой партии избрали бургомистром
В Германии кандидат от правопопулистской партии AfD Ханнес Лот был избран бургомистром небольшого города Рагун-Есниц, сообщает Европейская правда.
Во втором туре ультраправый кандидат победил беспартийного Нильса Науманна, набрав 51,13% голосов избирателей. За его соперника отдали голоса 48,87% избирателей.
Явка избирателей составила 61,51%. Право голоса имели 7 779 человек.
"Я абсолютно удивлен, поражен и хотел бы поблагодарить всех избирателей", – сказал Лот после выборов.
Ранее партия "Альтернатива для Германии" (AfD) установила собственный рекорд с 20,5% поддержки по всей стране и стала второй самой популярной партией, обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца.