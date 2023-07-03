В Кабмине рассказали, сколько учебных заведений имеют укрытия

Учебные заведения Украины обеспечены укрытиями на 67,8%, но работа по обустройству и строительству новых хранилищ ведется постоянно. Для этого на 2023 год предусмотрено 1,5 млрд. грн. из государственного бюджета, сообщает Укринформ.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лесовой.

"По информации областных, Киевской городской военных администраций, по состоянию на середину июня 2023 года к образовательному процессу в очной форме обучения по показателям обеспеченности участников образовательного процесса объектами фонда защитных сооружений гражданской защиты готовы 19 125 объектов (зданий) учебных заведений, что составляет 67,81% от общего количества таких объектов и позволяет обеспечить укрытие 4652,41 тыс. участников образовательного процесса (56,28%) в них" , — отметил Лесовой.

По словам министра, вопрос обеспечения безопасности учебных заведений, в частности обустройство и строительство укрытий учебных заведений, является непременной составляющей процесса создания безопасной образовательной среды.

"МОН систематически осуществляет мониторинг состояния выполнения соответствующих работ, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, которые финансируются за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в учебных заведениях. Согласно информации, полученной от областных, Киевской городской военных администраций, в регионах осуществляется подготовка проектно-сметной документации и проводятся процедуры государственных закупок" , - добавил Лесовой.

После гибели в Киеве трех человек из-за невозможности попасть в укрытие во время вражеского обстрела Президент Владимир Зеленский поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в самой столице и по всей стране.