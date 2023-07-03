Guardian: Британские лорды посетили вечеринку посла РФ в Лондоне

Двое британских лордов Ричард Балф и Роберт Скидельски посетили вечеринку в Лондоне, которую организовал посол РФ в Великобритании Андрей Келин, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет The Guardian.

Вечеринка прошла 12 июня по случаю дня России. Всего ее посетили 50 человек, в частности, сотрудники посольства России, иностранные дипломаты и несколько британцев.

Келин выступил на мероприятии с речью, в которой пытался оправдать вторжение своей страны в Украину.

В частности, он заявил, что "для того, чтобы нормально развиваться, Россия должна сначала разобраться со значительными угрозами своей безопасности".

Посол также обвинил Британию в "большом стратегическом просчете" из-за конфронтационного подхода к Москве.

Лорд Балф подтвердил Guardian, что присутствовал на мероприятии, где, по его словам, имел короткий разговор с российским военным атташе.

По его словам, он верит в то, что война завершится переговорами и Украина отдаст часть своей территории России. Балф назвал Украину "развалившимся государством", которое якобы "было собрано Сталиным и Черчиллем в конце Второй мировой войны".

Он добавил, что считает, что "Крым, безусловно, является российским", и что Москва якобы имеет законные претензии на Донецк и Луганск. Балф считает, что переговоры должны касаться сухопутного коридора в Крым.

Скидельски заявил, что выступает против российского вторжения в Украину, но пришел на вечеринку посла РФ, потому что "хотел показать свое уважение и приверженность к российскому народу в его национальный день, особенно в этих обстоятельствах".

Он входил в состав совета директоров "РуссНефти" с 2016 по 2021 год. Вскоре после начала вторжения РФ в Украину Скидельски написал письмо, в котором осудил этот шаг, но также задался вопросом, "почему Запад не пообещал, что НАТО не будет расширяться на восток и не включит в свой состав Украину".