Guardian: Британские лорды посетили вечеринку посла РФ в Лондоне
Двое британских лордов Ричард Балф и Роберт Скидельски посетили вечеринку в Лондоне, которую организовал посол РФ в Великобритании Андрей Келин, сообщает Европейская правда.
Об этом пишет The Guardian.
Вечеринка прошла 12 июня по случаю дня России. Всего ее посетили 50 человек, в частности, сотрудники посольства России, иностранные дипломаты и несколько британцев.
Келин выступил на мероприятии с речью, в которой пытался оправдать вторжение своей страны в Украину.
В частности, он заявил, что "для того, чтобы нормально развиваться, Россия должна сначала разобраться со значительными угрозами своей безопасности".
Посол также обвинил Британию в "большом стратегическом просчете" из-за конфронтационного подхода к Москве.
Лорд Балф подтвердил Guardian, что присутствовал на мероприятии, где, по его словам, имел короткий разговор с российским военным атташе.
По его словам, он верит в то, что война завершится переговорами и Украина отдаст часть своей территории России. Балф назвал Украину "развалившимся государством", которое якобы "было собрано Сталиным и Черчиллем в конце Второй мировой войны".
Он добавил, что считает, что "Крым, безусловно, является российским", и что Москва якобы имеет законные претензии на Донецк и Луганск. Балф считает, что переговоры должны касаться сухопутного коридора в Крым.
Скидельски заявил, что выступает против российского вторжения в Украину, но пришел на вечеринку посла РФ, потому что "хотел показать свое уважение и приверженность к российскому народу в его национальный день, особенно в этих обстоятельствах".
Он входил в состав совета директоров "РуссНефти" с 2016 по 2021 год. Вскоре после начала вторжения РФ в Украину Скидельски написал письмо, в котором осудил этот шаг, но также задался вопросом, "почему Запад не пообещал, что НАТО не будет расширяться на восток и не включит в свой состав Украину".