В Херсонской области оккупанты устраивают "ковровые обстрелы" — Гуменюк

В Херсонской области враг "не отстает" и устраивает так называемые "ковровые обстрелы" местного населения, чтобы убедить в том, что под оккупацией якобы было лучше, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Это обычно устоявшаяся практика, когда Силы обороны начинают активные действия на любых участках фронта, враг начинает давить на мирное население, покрывает ковровыми обстрелами, чтобы настроить против Сил обороны. Мол, во времена "русского мира" было спокойнее" , - рассказала она.

По словам Гуменюк, ВСУ пытаются максимально зачищать полосу, чтобы продвигаться.

"Сейчас эта работа очень осложнена последствиями теракта (подрыв Каховской ГЭС, - ред.), который произошел с поднятием воды. На левом берегу, который, напомню, значительно ниже правого, вода еще очень обильно покрывает многие населенные пункты" , - рассказала она.

По данным Гуменюк, украинские силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, которая является основным способом боевой борьбы ВСУ.