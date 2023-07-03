Какие новые легковушки выбирают украинцы

В июне 2023 года украинцы приобрели 5,6 тыс. новых легковушек, что почти вдвое больше чем в прошлом году.﻿ В то же время, от показателя довоенного июня 2021 года, платежеспособный спрос на новые авто отстает на 36%, сообщает Укравтопром, сообщает Новое время.

Относительно мая потребительская активность на авторынке увеличилась на 9%.

Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota — 1076 шт.

На втором месте остается Renault — 682 шт.

Третий результат снова продемонстрировал Volkswagen — 470 шт.

Также в пятерку самых популярных марок июня попали Skoda (401 шт.) и BMW (319 шт.).

Компактный кроссовер Renault Duster продолжил удерживать лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек, в течение июня в Украине было реализовано 656 авто этой модели.

В общем, за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 39% июньского рынка новых легковушек.

Десятка бестселлеров июня выглядит следующим образом.

1️. Renault Duster — 656 ед;

2️. Toyota RAV-4 — 311 ед;

3️. Toyota Corolla — 202 ед;

4️. Volkswagen ID.4 — 189 ед;

5️. Mazda CX5 — 167 ед;

6️. Toyota Land Cruiser Prado — 149 ед;

7️. Hyundai Tucson — 143 ед;

8️. Skoda Octavia — 127 ед;

9️. Toyota Camry — 124 ед;

10. Skoda Karoq — 117 ед.

Всего, за полгода, в Украине было зарегистрировано более 27 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.