В Минобороны прокомментировали скандалы с военкомами: обещают жестко реагировать

Заместитель министра обороны генерал Александр Павлюк пообещал жестко реагировать на "недостойное поведение" сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов), сообщает Лига.net.

По его словам, в медиа и соцсетях распространяется информация об отдельных случаях "недостойного поведения" военнослужащих ТЦК по отношению к гражданам. Он отметил, что в рамках проверки работы военкоматов во всех регионах Украины в Минобороны будут реагировать на каждый инцидент.

"Подчеркну, что все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные — привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству" , — заявил Павлюк.

Генерал призвал граждан, которые сталкиваются с проблемами во взаимодействии с сотрудниками ТЦК присылать сообщения о таких случаях по номеру 0 800 31 01 79, на электронную почту tckreport@gmail.com или на чат-бот в Telegram.