СБУ задержала мужчину, готовившего подрыв железной дороги на Черкащине

Служба безопасности задержала жителя Черкасс, который собирал информацию о базировании сил обороны и планировал взорвать железную дорогу во время перемещения военной техники. Для выполнения диверсии подозреваемый искал тротил.

Об этом говорится﻿ в сообщении СБУ.

В частности, задержанный собирал данные о маршрутах перемещения военной техники, предоставленной иностранными партнерами. Кроме того, он "сливал" российским оккупантам локации системы противовоздушной обороны ВСУ в регионе.

За передачу разведданных подозреваемый получал от 100 до 200 долларов на несколько собственных банковских карт. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "с поличным" во время очередной попытки передачи информации российским куратором.

Фигурант поддерживал коммуникацию с оккупантами через анонимный чат, где закреплял фото украинских объектов с привязкой к местности и делал отметки на электронных картах. При обыске по месту его жительства обнаружен мобильный телефон с поличным с агрессором, а также банковские карточки, куда поступали деньги из РФ" , - сообщили в СБУ.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит 12 лет тюрьмы.