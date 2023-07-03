Оккупанты пытаются вернуться на позиции у Антоновского моста — Гуменюк

Оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста. И хотя ВСУ постоянно их зачищает, враг снова туда возвращается, пытаясь увеличить количество обстрелов, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враждебные позиции мы зачищаем, а враг с удивительным упрямством возвращается на них и пытается развернуть снова, потому что им нужно выполнять их приказ и симитировать хоть какую-то бурную деятельность, которую они не могут продемонстрировать, например, на Запорожском и восточном направлении" , - отметила она.

Кроме того, российские войска оказывают мощное сопротивление, пытаясь увеличить количество обстрелов.