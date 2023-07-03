Оккупанты пытаются вернуться на позиции у Антоновского моста — Гуменюк
Оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста. И хотя ВСУ постоянно их зачищает, враг снова туда возвращается, пытаясь увеличить количество обстрелов, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Враждебные позиции мы зачищаем, а враг с удивительным упрямством возвращается на них и пытается развернуть снова, потому что им нужно выполнять их приказ и симитировать хоть какую-то бурную деятельность, которую они не могут продемонстрировать, например, на Запорожском и восточном направлении", - отметила она.
Кроме того, российские войска оказывают мощное сопротивление, пытаясь увеличить количество обстрелов.
"За минувшие сутки - за световой день было почти 50 обстрелов, а ночью около - 40. Враг также снова применяет авиацию - управляемые авиабомбы за прошедшие сутки уже были направлены и на сам Херсон", - рассказала Гуменюк.