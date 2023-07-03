Ермак показал страшное фото последствий подрыва Каховской ГЭС

Реку Днепр в районе города Запорожье сейчас можно просто перейти − уровень воды после подрыва россиянами Каховской ГЭС достигает не выше полуметра, кое-где вода сошла совсем − так что можно ходить по песку. Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Экоцид. Днепр в районе Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС" , - заявил Ермак.

На опубликованном фото видно людей, которые переходят Днепр фактически по песку, а также полностью видно плотину Днепровской ГЭС на фоне.

Днепровская ГЭС расположена выше Каховского водохранилища