Ермак показал страшное фото последствий подрыва Каховской ГЭС
Реку Днепр в районе города Запорожье сейчас можно просто перейти − уровень воды после подрыва россиянами Каховской ГЭС достигает не выше полуметра, кое-где вода сошла совсем − так что можно ходить по песку. Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Экоцид. Днепр в районе Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС", - заявил Ермак.
На опубликованном фото видно людей, которые переходят Днепр фактически по песку, а также полностью видно плотину Днепровской ГЭС на фоне.
"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом также нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов − это преступление против нынешних и будущих поколений. Россия будет отвечать, их поколения за все заплатят и это станет уроком для всей российской нации", − подытожил Ермак.