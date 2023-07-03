В Новой Каховке оккупанты вернулись на свои позиции — мэр

В Новой Каховке после схода воды в результате российского теракта по подрыву Каховской ГЭС оккупанты возобновили свои боевые позиции, увеличили численность войск и никого не допускают к береговой зоне, сообщает Зеркало недели.

Об этом заявил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, в городе вода полностью отошла, после чего россияне начали укреплять свои позиции.

"Они снова выставили по городу, как местные жители называют, туалеты, то есть бетонные постройки с окошками для стрельбы. К береговой зоне никого не допускают. В самом городе оккупанты дополнительно расположили свои войска на проспекте Днепровском – на вторых и третьих этажах домов обустроили пулеметные точки, чего раньше не было" , – рассказал он детали.

По словам Коваленко, в городе ежедневно проходят хаотические стрельбы. В частности, оккупанты периодически открывают огонь из лесного массива, который расположен почти внутри города, по населенным пунктам на правом берегу Днепра — Веселом и Казацком.

"Противник никуда из города не уходит, как раз наоборот, численность вражеского личного состава стала значительно больше" , — подчеркнул городской голова.

В то же время он добавил, что местные жители после подтопления жалуются на большую численность грызунов и блох, с которыми никто не борется.

Также до сих пор остается неизвестной судьба жителей дачных кооперативов вблизи Новой Каховки.

"Туда и доступа как такового нет. Но известно, что там постоянно проживало много пожилых людей, они не уехали оттуда, и сведений о них нет" , — добавил городской голова.

По словам Коваленко, в городе люди встревожены так называемыми "инвентаризационными" обходами оккупантов, достоверной цели которых никто не понимает. Жители города предполагают, что оккупанты хотят обнаружить, кто остался в городе, а кто уехал.