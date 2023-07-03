В Новой Каховке оккупанты вернулись на свои позиции — мэр
В Новой Каховке после схода воды в результате российского теракта по подрыву Каховской ГЭС оккупанты возобновили свои боевые позиции, увеличили численность войск и никого не допускают к береговой зоне, сообщает Зеркало недели.
Об этом заявил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо".
По его словам, в городе вода полностью отошла, после чего россияне начали укреплять свои позиции.
"Они снова выставили по городу, как местные жители называют, туалеты, то есть бетонные постройки с окошками для стрельбы. К береговой зоне никого не допускают. В самом городе оккупанты дополнительно расположили свои войска на проспекте Днепровском – на вторых и третьих этажах домов обустроили пулеметные точки, чего раньше не было", – рассказал он детали.
По словам Коваленко, в городе ежедневно проходят хаотические стрельбы. В частности, оккупанты периодически открывают огонь из лесного массива, который расположен почти внутри города, по населенным пунктам на правом берегу Днепра — Веселом и Казацком.
"Противник никуда из города не уходит, как раз наоборот, численность вражеского личного состава стала значительно больше", — подчеркнул городской голова.
В то же время он добавил, что местные жители после подтопления жалуются на большую численность грызунов и блох, с которыми никто не борется.
Также до сих пор остается неизвестной судьба жителей дачных кооперативов вблизи Новой Каховки.
"Туда и доступа как такового нет. Но известно, что там постоянно проживало много пожилых людей, они не уехали оттуда, и сведений о них нет", — добавил городской голова.
По словам Коваленко, в городе люди встревожены так называемыми "инвентаризационными" обходами оккупантов, достоверной цели которых никто не понимает. Жители города предполагают, что оккупанты хотят обнаружить, кто остался в городе, а кто уехал.
"Ходят слухи, что кто не получит российский паспорт к так называемым «региональным выборам» на оккупированных территориях, тот будет депортирован. Это вызывает тревогу у людей", – добавил городской голова.