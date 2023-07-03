Украинский IT-экспорт вырос на 9,5% по итогам мая

По итогам мая 2023 года украинский IT-экспорт вырос на 9,5% по сравнению с апрелем — до $590 млн, но все еще ниже прошлогоднего уровня. Об этом говорится в сообщении Львовского IT Кластера со ссылкой на данные НБУ, сообщает Новое время.

Отмечается, что украинской экономике это принесло на $51 миллион больше по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время эти показатели на 1,8% или $11 млн меньше по сравнению с маем прошлого года.﻿

Львовский IT Кластер

По итогам пяти месяцев IT-экспорт составил $2,8 млрд. Совокупная экспортная выручка IT--услуг за январь-май составляет на 12% меньше, чем в аналогичный период в 2022 году. Разница по периодам в долларовом эквиваленте — $374 млн.

СЕО Львовского IT Кластера подчеркивает, что рост выручки в мае — это тенденция, которую всей индустрии хотелось бы видеть и дальше.﻿

Львовский IT Кластер

Общий тренд свидетельствует, что за последние пять месяцев текущего года объемы экспорта падают по сравнению с показателями прошлого, 2022-го.

"В мае этого года доля IT в структуре всего экспорта услуг составила 41%. В этот же период прошлого года — 47,5%. Это еще раз напоминает, что IT, как одна из опорных отраслей экономики, сегодня нуждается в поддержке. При имеющейся тенденции есть все шансы закончить 2023 год с таким же показателем по выручке, как и 2022 — $7,3 млрд. То есть впервые тех-сектор не покажет рост" , — отметил CEO Львовского ІТ Кластера Степан Веселовский.

Также он подчеркнул, что нужно упорядочить механизм краткосрочных командировок за границу для мужчин, занимающих ключевые позиции в компании. Это расширит возможности для привлечения новых клиентов и заключения новых контрактов.