Нейтральная Австрия присоединится к инициативе ЕС по защите неба

Правительство нейтральной Австрии решило, что страна присоединится к европейской инициативе "Небесный щит" – программе по защите воздушного пространства, начатой Германией, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Негаммер.

"Ситуация с угрозами значительно усилилась из-за российской агрессии против Украины. Поэтому Австрия присоединится к европейской инициативе по противовоздушной обороне "Небесный щит" , – заявил Негаммер.

Переговоры о присоединении в настоящее время продолжаются, сообщили в Министерстве обороны страны. Австрия станет первой страной, не являющейся членом НАТО, которая присоединится к этой инициативе.

Ультраправые Австрии уже раскритиковали намерения правительства. Лидер партии FPÖ Герберт Кикль заявил, что запланированное присоединение к "Небесному щиту" является "разрушительным решением относительно политики нейтралитета".

"Негаммер и компания кладут нейтралитет в жертву на алтарь НАТО" , – сказал Кикль, чья исторически дружественная к России партия, как ожидается, победит на предстоящих выборах 2024 года и получит около 30% голосов.

Вена утверждает, что заявка на присоединение к "Небесному щиту" соответствует нейтралитету страны.

Глава МИД Александр Шалленберг пояснил, что "Небесный щит" – это не инициатива НАТО и не вступление в военный альянс, а лишь "сотрудничество ряда государств". Он добавил, что объединение и совместное использование военного потенциала означает соблюдение нейтралитета.

Австрия не является членом НАТО и известна тем, что призывает других уважать стандарт нейтральной страны.