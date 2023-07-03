Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52
Военные из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского сбили российский ударный вертолет Ка-52. Это 309-й вертолет, который сбили ВСУ.
Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.
"На Бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК Javelin сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор", - сообщили военные.
По состоянию на 3 июля, ВСУ уничтожили 309 вертолетов, последний из них — 2 июля, свидетельствуют данные Генштаба.