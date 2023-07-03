Кабмин разрешил повышать цены на продукты без обязательного декларирования

Кабинет министров отменил обязательное декларирование в случае повышения розничных цен на социальные продуктовые товары более, чем на 5%, сообщает Экономическая правда.

Это следует из постановления Кабинета Министров Украины от 19.06.2023 №650 "О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечения стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения".

"С целью устранения чрезмерного давления на бизнес правительством принято решение об отмене процедуры декларирования изменения розничных цен на товары, имеющих существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения" , - говорится в сообщении.

В то же время этим же постановлением Кабмин продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров в период военного положения и трех месяцев после его прекращения или отмены.

Как следует из постановления, регулирование цен в течение указанного периода будет осуществляться путем установления предельного уровня торговой надбавки (наценки) в размере не более 10% на ограниченный перечень продуктов питания, а именно:

мука пшеничная высшего сорта,

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке),

яйца куриные категории С1,

птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной),

масло подсолнечное рафинированное,

хлеб ржано-пшеничный и батон.

Этот перечень совпадает с тем, который был утвержден постановлением №160 от 26 февраля 2022, когда Кабмин ввел регулирование цен на социальные продукты.﻿