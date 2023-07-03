Индия наращивает импорт нефти из РФ, максимум уже близко – Bloomberg

В июне 2023 года Индия увеличила импорт нефти из России до рекордных 2,2 млн баррелей в сутки, тогда как в мае этот показатель составил 1,96 млн баррелей в сутки. Объемы поставок российской нефти в эту страну увеличиваются десятый месяц подряд, сообщает Лига.Бизнес.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ведущего нефтяного аналитика Kpler Виктора Катону.

Поставки российского топлива в Индию в июне превысили совокупный объем импорта из Саудовской Аравии (745 000 баррелей в сутки) и Ирака (835 000 баррелей в сутки).

Однако уже в следующем месяце есть риски сокращения поставок нефти из России из-за ряда проблем, указывает агентство.

Не вся нефтеперерабатывающая инфраструктура в Индии готова к такому росту, некоторые заводы в стране не проектировались для переработки сернистой нефти, такой как Urals. Например, на одном из НПЗ корпорации Bharat Petroleum только 10% перерабатываемой нефти является российской, тогда как на более новых заводах этот показатель достигает 40%.

Компания Engineers India, занимающаяся проектами модернизации НПЗ, пока не видит, чтобы нефтеперерабатывающая отрасль Индии спешила обновлять или перепрофилировать НПЗ.

К тому же индийские НПЗ опасаются чрезмерной зависимости от источника поставок, который может столкнуться с перебоями в случае усиления санкций.

Есть также вопрос других поставщиков – несколько представителей индийских НПЗ заявили, что опасаются ухудшения отношений с действующими партнерами, особенно с нефтедобывающими странами на Ближнем Востоке, в случае увеличения поставок из России по долгосрочным контрактам.

До начала российского вторжения в Украину доля России в поставках нефти в Индию была близка к нулю. Для сравнения: в марте 2022 года Индия импортировала из России всего 68 600 баррелей в сутки.