За поддержку ВСУ: в Москве объявили в розыск бизнесмена Черняка

В России завели дело против международного алкогольного холдинга "Global Spirits" и объявили в розыск его бенефициара, украинского бизнесмена Евгения Черняка. Об этом, со ссылкой на российские информагентства РИА Новости и ТАСС, сообщает Экономическая правда.

Сотрудники крупного алкогольного холдинга Global Spirits (владелец бренда "Хортица") проходят в России по делу о спонсировании ВСУ. По данным российских силовиков, они перевели на эти цели более 500 млн рублей в февраля по апрель 2022 года.

Заведено дело о "финансировании терроризма".

Среди подозреваемых – глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Евгений Черняк и другие учредители и руководители.

Черняк объявлен в розыск по обвинению в финансировании ВСУ, а двое его "соучастников" задержаны в Москве, сообщает ТАСС.

Вопрос об аресте долей организаций, входящих в холдинг "Global Spirits", руководителей которого подозревают в финансировании ВСУ, рассмотрят в ближайшее время, сообщил СК РФ.

В используемых подозреваемыми жилых, офисных и складских помещениях проведены обыски. Изъяты компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация. Проведены допросы учредителей и руководителей организаций, который входят в холдинг. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщили в МВД РФ.

Напомним, украинский бизнесмен Евгений Черняк является генеральным директором холдинга "Global Spirits".

"Global Spirits" является собственником ряда предприятий по производству алкогольных напитков: ликеро-водочный завод "Хортиця", Одесский коньячный завод, завод "Крымский винный дом".

По информации российских СМИ, в 2011-2022 годах с холдингом были тесно аффилированы российские ликёро-водочные заводы "Русский Север" и "Родник", но В 2022 году данные активы были выведены из-под бренда "Global Spirits".