Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина в России

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал мятеж владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который тот объявил после обвинений в его адрес, — спустя более недели после событий, сообщает Новое время.

Его цитируют пропагандистские российские ресурсы, в частности РБК, в понедельник, 3 июля.

Шойгу расхвалил армию РФ, заявив, что вооруженный мятеж Пригожина, чьи террористы дошли до Московской области, "провалился из-за того, что личный состав проявил верность присяге и воинскому долгу". Он назвал мятеж "провокацией" и утверждает, что он "не повлиял на действия группировок войск".

С вечера пятницы, 23 июня, с тех пор, как Пригожин объявил о своем "марше на Москву" и начале вооруженного конфликта с минобороны РФ якобы после того, как российская армия нанесла удар по "тыловому лагерю" боевиков, лично Шойгу не сделал ни одного заявления.

В течение трех дней он не появлялся в новостях, а минобороны РФ показало его только 26 июня во время якобы визита на оккупированные территории Украины. РосСМИ писали, что это видео сняли еще до мятежа.