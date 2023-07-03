Украинцев предупредили об опасной половой инфекции

Вирус папилломы человека - заболевание, распространяющееся половым путем, может вызвать развитие рака шейки матки у женщин, генитальные бородавки, рак ануса и прямой кишки, рак горла как у женщин, так и у мужчин. Об инфекции предупредили﻿ в Минздраве Украины.

Что нужно знать об инфекции

Два типа ВПЧ (16 и 18) вызывают 70% случаев рака и предраковых поражений шейки матки.

Большинство людей, инфицированных вирусами папилломы человека, даже не будут догадываться об этом, ведь инфекция может не обнаруживаться, пока не приведет к раковой опухоли.

Кому и когда следует делать прививки?

Сначала рекомендовано девушкам. Но и мальчишкам будет полезно вакцинироваться. Лучше прививаться в возрасте 9-14 лет, до начала половой жизни.

Сколько нужно?

Детям до 15 лет – две дозы вакцины. Людям старше 15 лет и ВИЧ-инфицированным независимо от возраста - 3 дозы.

Есть ли смысл взрослым прививаться от ВПЧ?

Рекомендовано – взрослым, которые не были вакцинированы от ВПЧ в детстве. Женщинам также следует раз в несколько лет проходить скрининговые обследования по предраковым патологиям шейки матки.

Где привиться?

Можно сделать за свой счет у своего семейного врача купленной в аптеке вакциной или в частной клинике.