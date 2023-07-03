Зеленский: Война не закончится, пока Крым находится под оккупацией

Украина будет считать победой в войне над Россией восстановление территориальной целостности нашего государства по состоянию на 1991 год. То есть война не будет закончена, пока Крым будет находиться под российской оккупацией. Об этом, со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN, сообщает РБК-Украина.

Несмотря на то, что усилия Украины сосредоточены на отвоевании территории на юге и востоке, президент отметил, что конечной целью государства является освобождение Крыма.

"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась" , - сказал он.

На вопрос, есть ли сценарий, при котором может быть мир без Крыма, Зеленский сказал: "Тогда это не будет победой".

Освобождение Крыма

В начале апреля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может вернуть Крым в течение 5-7 месяцев. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что при выборе метода освобождения полуострова все будет зависеть от поведения РФ.

К тому же, президент Украины отмечал, что без Крыма не будет покоя международным отношениям и праву.