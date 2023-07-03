У российских авиакомпаний возникли новые проблемы из-за санкций

У российских авиакомпаний возникли проблемы с покраской самолетов из-за западных санкций. Ограничения коснулись не только поставки новых авиалайнеров и запчастей к ним, но даже авиационной краски, которую производили за границей.

Об этом пишет﻿ российский телеграм-канал "Авиаторщина".

"Теперь авиакомпаниям приходится ждать краску по 3-4 месяца. В России пытаются её импортозаместить, но этот процесс идёт не быстро", — говорится в сообщении.

В такой ливрее Boeing 737-900 будут летать временно, пока у "Аэрофлота" не появится нужная краска. Сейчас на них просто нанесли наклейки с названием авиакомпании "Россия" в передней части фюзеляжа и близкой к оригиналу ливреей перевозчика на киле. В остальном останется "одежда" прежнего эксплуатанта — индонезийской Lion Air, отмечает канал.