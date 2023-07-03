Зеленский: Путин не контролирует ситуацию в России

Реакция президента РФ Владимира Путина на бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина была "слабой", и он теряет контроль над собственным народом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, со ссылкой на интервью CNN, сообщает РБК-Украина.

"Мы видим реакцию Путина. Это слабо. Во-первых, мы видим, что он не все контролирует. Продвижение Вагнера вглубь России и захват определенных регионов показывает, насколько легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах" , - сказал он.

Зеленский отметил, что отчеты украинской разведки показывают, что Кремль измеряет поддержку главаря российских наемников Пригожина. По данным президента, что половина России поддерживает Пригожина и мятеж "вагнеровцев".