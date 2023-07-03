ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, уничтожены 12 складов противника — Тарнавский
На Таврическом направлении Силы обороны продолжают продвигаться вперед. Украинские военные выполнили около 1400 огневых задач.
Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты", — сообщил он.
Уничтожены 34 единицы военной техники противника, в том числе:
- вертолет Ка-52,
- 4 танка,
- 3 боевые бронированные машины (ББМ),
- 2 пушки Д-30,
- систему залпового огня БМ-21 "Град",
- 2 БпЛА Supercam и БпЛА Zala,
- пушку 2А36 "Гиацинт-Б",
- зенитный ракетный комплекс "Стрела-10",
- 2 гаубицы "Мста-Б" и
- автомобильная техника.
Также были уничтожены 12 складов боеприпасов врага.