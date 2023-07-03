ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, уничтожены 12 складов противника — Тарнавский

ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, уничтожены 12 складов противника — Тарнавский
Фото: Facebook

На Таврическом направлении Силы обороны продолжают продвигаться вперед. Украинские военные выполнили около 1400 огневых задач.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты", — сообщил он.

Уничтожены 34 единицы военной техники противника, в том числе:

  • вертолет Ка-52,
  • 4 танка,
  • 3 боевые бронированные машины (ББМ),
  • 2 пушки Д-30,
  • систему залпового огня БМ-21 "Град",
  • 2 БпЛА Supercam и БпЛА Zala,
  • пушку 2А36 "Гиацинт-Б",
  • зенитный ракетный комплекс "Стрела-10",
  • 2 гаубицы "Мста-Б" и
  • автомобильная техника.

Также были уничтожены 12 складов боеприпасов врага.

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