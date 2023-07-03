Москва может отложить "выборы" на оккупированных территориях − ЦИК России

Российский Центризбирком может отложить "выборы" на временно оккупированных территориях Украины, если ситуация там ухудшится, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, сообщает Украинская правда.

"Там полностью обеспечено финансирование, полностью из федерального бюджета, то есть, то, что потребовалось, все это сделано. Но тем не менее поскольку ситуация действительно непростая, все может быть.

И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы – в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, – у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания" , — заявила она.

По словам Памфиловой, она понимает, что "ситуация сложная, что военное положение, но тем не менее те поправки, которые сейчас приняты, дают возможность при соблюдении определенных условий все-таки выборы проводить".

Мол, о проведении выборов просили коллаборанты − назначенные оккупантами так называемые власти этих регионов.

Председатель ЦИК РФ заявила, что для проведения "выборов" на оккупированных территориях уже "наладили очень хорошие контакты со всеми силовыми структурами: с Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардией".

Она также добавила, что на оккупированных территориях можно будет голосовать даже без паспорта − мол, "можно предоставить какой-то документ, удостоверяющий личность, выданный органами публичной власти".

Также россияне решили разрешить голосовать на "выборах" даже тем жителям оккупированных территорий, которые выехали в РФ или кого депортировали в Россию.