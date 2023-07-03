Саудовская Аравия и Россия ограничили добычу и экспорт нефти

Саудовская Аравия решила продлить еще на месяц, до августа, свое одностороннее сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Параллельно Россия объявила о сокращении экспорта нефти на 500 000 баррелей в сутки. Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

Две страны надеются, что их решения приведут к повышению цен на нефть на мировом рынке, считают в агентстве. По стоянию на середину дня, 3 июня, цена на нефть марки Brent выросла на 1,3% до $76,39 за баррель.

В последние недели цена Brent колебалась на уровне $75 за баррель из-за слабого спроса на нефть в Китае.

Еще в начале года ожидалось, что нефть будет стабильно дорожать на протяжении 2023 года. Однако цена на нефть падала из-за более медленных, чем ожидалось, темпов восстановления экономики Китая после снятия ковидных ограничений и политики центробанков по повышению процентных ставок.

По-прежнему ожидается, что предложение нефти сократится во втором полугодии, но это не приведет к резким скачкам цен. Goldman Sachs и Morgan Stanley уже отказались от своих прогнозов возврата цены нефти к $100 за баррель к концу года.

На страны ОПЕК+ продолжают давить крупные потребители нефти, включая США, требуя наращивать добычу.