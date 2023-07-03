Лидер боснийских сербов Додик пригрозил референдумом об отделении

Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил, что до конца года в РС может состояться референдум относительно ее дальнейшего статуса, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в своем обращении, сообщает телерадиокомпания N1.

Заявлением о референдуме он отреагировал на решение международного наблюдателя за миром в Боснии, Высокого представителя Кристиана Шмидта аннулировать два закона, которые парламент боснийских сербов принял вопреки конституции и условиям мирного соглашения, положившего конец войне в этой балканской стране в 1990-х годах.

"Если будет давление, то мы считаем, что до конца года в РС может состояться референдум, на котором она сможет определиться относительно своего дальнейшего статуса. Республика Сербская не будет терпеть протекторат послов Америки и Великобритании и неизбранного гражданина Шмидта и политического Сараево" , – заявил Додик.

По его словам, Шмидт "не имеет легитимности быть Высоким представителем", а также "в целом является частью выходки над сербским народом, которая должна привести к потере сербским народом своей идентичности и своей страны".

Додик отметил, что Республика Сербская продолжает идти своим путем, а также заверил, что она действует конституционно. Кроме того, он пообещал, что РС в ближайшее время примет закон, который запретит деятельность Государственного органа расследования и защиты (SIPA), государственного суда и прокуратуры на своей территории.

Ранее парламент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины проголосовал за приостановление действия решений Конституционного суда БиГ, предприняв очередной шаг к углублению конституционного кризиса и демонтажу Дейтонских мирных соглашений.

Голосование инициировал президент Республики Сербской Милорад Додик, который давно критикует Конституционный суд БиГ из-за присутствия иностранных судей. Поводом стало решение суда изменить правила, чтобы иметь возможность созывать заседания и принимать решения без сербских судей.