Атака беспилотников на Сумы: ОВА сообщает о погибших и раненых
В результате атаки ударных беспилотников типа Shahed на Сумы погиб один человек, 16 получили ранения.
Об этом говорится в сообщении Сумской ОВА.
В результате попадания повреждено административное здание и 2 многоквартирных дома.
"Продолжаются работы по эвакуации населения и ликвидации последствий пожара. Пострадавшим предоставлены места временного пребывания. Решается вопрос их размещения", — говорится в сообщении.
Всего было зафиксировано четыре прилета "Шахедов".