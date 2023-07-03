Атака беспилотников на Сумы: ОВА сообщает о погибших и раненых

Атака беспилотников на Сумы: ОВА сообщает о погибших и раненых
Фото: facebook.com/sumska.oda

В результате атаки ударных беспилотников типа Shahed на Сумы погиб один человек, 16 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Сумской ОВА.

В результате попадания повреждено административное здание и 2 многоквартирных дома.

"Продолжаются работы по эвакуации населения и ликвидации последствий пожара. Пострадавшим предоставлены места временного пребывания. Решается вопрос их размещения", — говорится в сообщении.

Всего было зафиксировано четыре прилета "Шахедов".

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Фото: facebook.com/sumska.oda

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