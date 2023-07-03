РФ задействовала в Украине почти 90% сухопутных сил — НАТО
Российские власти задействовали на войне в Украине почти 90% сухопутных сил. Кремль продолжит восполнять свои потери мобилизованными, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
По его словам, несмотря на значительные потери, российские силы все еще имеют боеспособные "авиацию, флот, кибернетическое и ядерное оружие".
"Наши будущие оборонные планы базируются не на текущем состоянии российских сил, а на состоянии до 24 февраля 2022 года. Россияне пойдут на пополнение потерь в армии, и поэтому у нас есть несколько лет: мы никогда не должны недооценивать их возможности, поскольку они неоднократно показывали в истории, что умеют становиться на ноги", – рассказал он.
Баур подчеркнул, что россияне действуют "с большой осторожностью и вниманием" в тех районах, непосредственно граничащих с НАТО.
"Они не хотят рисковать конфликтом с нами", – считает он.