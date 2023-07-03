РФ задействовала в Украине почти 90% сухопутных сил — НАТО

Российские власти задействовали на войне в Украине почти 90% сухопутных сил. Кремль продолжит восполнять свои потери мобилизованными, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его словам, несмотря на значительные потери, российские силы все еще имеют боеспособные "авиацию, флот, кибернетическое и ядерное оружие".

"Наши будущие оборонные планы базируются не на текущем состоянии российских сил, а на состоянии до 24 февраля 2022 года. Россияне пойдут на пополнение потерь в армии, и поэтому у нас есть несколько лет: мы никогда не должны недооценивать их возможности, поскольку они неоднократно показывали в истории, что умеют становиться на ноги" , – рассказал он.