В НАТО подсчитали, сколько военной силы РФ задействовала в Украине

Российские власти задействовали на войне в Украине почти 90% сухопутных сил. Кремль продолжит восполнять свои потери мобилизованными.﻿ Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, несмотря на значительные потери, российские силы все еще имеют боеспособные "авиацию, флот, кибернетическое и ядерное оружие".

"Наши будущие оборонные планы базируются не на текущем состоянии российских сил, а на состоянии до 24 февраля 2022 года. Россияне пойдут на пополнение потерь в армии, и поэтому у нас есть несколько лет: мы никогда не должны недооценивать их возможности, поскольку они неоднократно показывали в истории, что умеют становиться на ноги" , – рассказал он.

Баур подчеркнул, что россияне действуют "с большой осторожностью и вниманием" в тех районах, непосредственно граничащих с НАТО.

"Они не хотят рисковать конфликтом с нами" , – считает он.

Потери врага

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 34 единицы военной техники противника" , - констатировал генерал.

В частности:

вертолет Ка-52;

4 танка;

3 ББМ;

2 пушки Д-30;

БМ-21 "Град";

2 БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala";

пушка 2А36 "Гиацинт-Б";

зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";

2 гаубицы "Мста-Б" и автомобильная техника;

12 складов боеприпасов врага.

По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 46 боевых столкновений. Оккупанты сосредотачиваются на штурмах на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Тем временем украинские военные наступают на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Защитники имеют определенные успехи.