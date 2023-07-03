ВСУ: Россия отправила элитные подразделения и ЧВК от Газпрома под Бахмут
На Бахмутском направлении продолжается активная оборона, в то же время ВСУ постепенно продвигаются, хотя враг пытается контратаковать в разных локациях как на южном, так и на северном флангах города, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник прессслужбы 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск ВСУ Олег Калашников.
"Для сохранения любой боеспособности оккупанты перебрасывают сюда так называемые элитные подразделения и боевиков частных военных компаний, связанных с Газпромом, вместо ЧВК Вагнера", — сказал он.
"Поскольку "пригожинцы" ушли, то им пришлось уже даже бросать сюда свои элитные подразделения (десантно-штурмовые бригады) и контрактников (мотострелковые бригады). Сейчас мы наблюдаем разные ЧВК от Газпрома, в частности Факел, Поток. Четыре батальона их ЧВК на сегодня здесь задействовано", – сообщил он.
По его словам, враг бросил сюда также боевые артиллерийские подразделения, однако Силы обороны постепенно их уничтожают, поэтому россияне часто привлекают танки вместо артиллерии.