ВСУ: Россия отправила элитные подразделения и ЧВК от Газпрома под Бахмут

На Бахмутском направлении продолжается активная оборона, в то же время ВСУ постепенно продвигаются, хотя враг пытается контратаковать в разных локациях как на южном, так и на северном флангах города, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник прессслужбы 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск ВСУ Олег Калашников.

"Для сохранения любой боеспособности оккупанты перебрасывают сюда так называемые элитные подразделения и боевиков частных военных компаний, связанных с Газпромом, вместо ЧВК Вагнера" , — сказал он.

"Поскольку "пригожинцы" ушли, то им пришлось уже даже бросать сюда свои элитные подразделения (десантно-штурмовые бригады) и контрактников (мотострелковые бригады). Сейчас мы наблюдаем разные ЧВК от Газпрома, в частности Факел, Поток. Четыре батальона их ЧВК на сегодня здесь задействовано" , – сообщил он.

По его словам, враг бросил сюда также боевые артиллерийские подразделения, однако Силы обороны постепенно их уничтожают, поэтому россияне часто привлекают танки вместо артиллерии.