РосСМИ: На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат"
Командир спецотряда оккупантов "Ахмат" Евгений Писаренко погиб на Донбассе, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает российский РБК, который ссылается на командира российского отряда специального назначения "Ахмат" Апты Алаудинова.
Алаудинов в своем сообщении поблагодарил родителей Писаренко, которые "вырастили такого героя".
О гибели Писаренко, у которого был позывной Великий, также написал в своем телеграмм-канале военкор Дмитрий Кулько.
"Великий был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. Когда началась спецоперация, отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса", - рассказал он.
Когда, именно погиб Писаренко, не указывается.
Батальон "Ахмат" участвует в боевых действиях с начала спецоперации.
Предыстория:
- В июне российское Минобороны издало приказ, обязывающий все "добровольческие формирования" до 1 июля подписать контракт с министерством "с целью повышения эффективности их применения" на войне в Украине; первыми на камеры такой документ подписали кадыровцы из отряда "Ахмат".