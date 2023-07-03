CNN: После бунта Пригожина Путин на саммите ШОС хочет изобразить из себя сильного лидера

Российский диктатор Владимир Путин планирует использовать саммит Шанхайской организации сотрудничества для создания "имиджа" власти. Он хочет изобразить, что он контролирует ситуацию после бунта Евгения Пригожина, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что на этой неделе все внимание будет приковано к Владимиру Путину. CNN пишет, что российский диктатор впервые появится на мировой арене после того, как бунт ЧВК "Вагнера" смог поставить под угрозу его "стальную хватку" во власти.

"Во вторник Путин должен принять участие в виртуальном саммите Шанхайской организации сотрудничества. По большей части это пророссийская региональная группа по безопасности, которую возглавляет Пекин и Москва" , - пишет издание.

CNN пишет, что участие в этом форуме является возможностью для Путина получить поддержку для Кремля от других участников относительно недавнего бунта Пригожина.

Что этому предшествовало

24 июня основатель ЧВК "Вагнера" Пригожин заявил о "походе" на Москву после затяжного конфликта с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Наемники ЧВК "Вагнера" смогли взять под контроль ключевые военные объекты в двух российских городах. Далее они двинулись в сторону Москвы, однако затем главарь наемников Пригожин заявил, что бунт отменяется.

Спустя неделю после случившегося многие вопросы остаются без ответов. Неизвестны условия секретной сделки, после которой Пригожина не отправили в тюрьму, а отпустили в Беларусь, до конца не понятна судьба ЧВК "Вагнера". Также непонятно, как эта ситуация отразилась на режиме Путина в РФ.

Могут ли об этом говорить на саммите ШОС

CNN пишет, что эти вопросы, скорее всего, будут поднимать лидеры других стран, которые примут участие в саммите ШОС. Речь идет о главе Китая Си Цзиньпине и премьер-министре Индии Нарендре Моди. Также интерес к этой ситуации может быть у Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"Эксперты считают, что Путин будет использовать саммит для создания "имиджа" власти и заверения партнеров Москвы - и, соответственно, всего мира - в том, что он сохраняет "твердый" контроль" , - говорится в материале.

Имидж Путина после бунта Пригожина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реакция президента РФ Владимира Путина на бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина была "слабой", и он теряет контроль над собственным народом.

Президент США Джо Байден ранее говорил, что российский диктатор Владимир Путин стал "совершенно" ослабленным после попытки мятежа предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.