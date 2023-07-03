Сырский побывал в районе боевых действий: огонь в Бахмуте не стихает

На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия и сохраняется угроза наступления в сторону города Часов Яр, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский лично побывал в районе боевых действий для изучения обстановки на месте, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в комментарии "Украинской правде".

"Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно горячо. Обе стороны пытаются перехватить инициативу, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Враг отчаянно цепляется за позиции и опорные пункты, которые в свое время были заняты "вагнеровцами".

События разворачиваются и меняется очень динамично, некоторые позиции за сутки переходят дважды "из рук в руки".

В очередной раз я выехал в район боевых действий для детального изучения обстановки, выполнения поставленных боевых задач и повышения результативности наступательных действий. Эта работа не делается в тиши кабинетов, а требует непосредственного общения со всеми категориями военнослужащих".

Сырский сказал, что в Бахмуте не наступает тишина: противник активно использует в городе минометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракеты, снайперов и ведет огонь по украинским позициям, "пытаясь поразить все, что движется", а с высокоэтажек осуществляет управление огнем артиллерии.

В первую очередь, россияне целятся в боевую технику.

Также враг пытается перебрасывать подразделения на наиболее угрожающие направления для проведения контратак, пытаясь дестабилизировать ситуацию, нанести Украине потери и сорвать логистику Сил обороны.

Сохраняется угроза наступательных действий врага со стороны Бахмута в сторону Часового Яра, сказал Сырский.

"Враг активно реагирует на все наши действия и активно создает глубокую эшелонированную оборону, которая состоит на некоторых направлениях из трех позиций. Оккупационные войска делают все, чтобы мы увязли в его обороне – но им это не удается, поскольку наши действия активные и маневренные.

Наши защитники продолжают движение на южном фланге Бахмута, имея частичный успех, и ведут жесткие бои на северном фланге.

В самом городе Бахмут наши войска поражают вражеские позиции огнем всех средств и лишают противника возможности перемещаться в пределах города".

29 июня Александр Сырский сообщил, что защитники Украины продвигаются вперед на бахмутском направлении.