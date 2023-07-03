Саакашвили по видеосвязи появился в суде и продемонстрировал свое ужасное состояние

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили 3 июля по видеосвязи впервые после долгой паузы появился на судебном заседании, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение бывшей пресс-секретаря Саакашвили Дарьи Чиж, Mtavari TV.

Чиж процитировала Саакашвили: "Я могу быть физически слабым, но я очень сильный изнутри, я очень сильный! Я не совершал преступления против Грузии".

Саакашвили еще раз продемонстрировал, на сколько похудел во время содержания в больнице.

@SaakashviliM joined the trial hearing remotely"The founder of the Georgian state is in such a condition" | Mikheil Saakashvili pic.twitter.com/kOS2c9LWhK — Mtavari TV (@MtavariChannel) July 3, 2023

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