Писториус: Украина получит несколько десятков танков Leopard 1 в ближайшие недели
Германия и Дания в ближайшие недели передадут Украине несколько десятков танков Leopard 1А5, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Rzeczpospolita.
"В ближайшие недели в Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1 A5, выпущенных Германией и Данией", — сказал он.
Как сообщалось, в середине июня Писториус заявил, что к концу текущего года Германия нарастит поставки танков Leopard 1 — страна планирует поставить Украине более 100 единиц.