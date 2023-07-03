Пригожин подвел итоги своего марша и пообещал следующие победы

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его "марш справедливости" был нацелен против предателей, и сейчас он ожидает "следующие победы на фронте", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит аудио, опубликованное Телеграм-каналом "Grey zone", которое российские медиа называют близким к группировке "Вагнер".

Пригожин заявил, что вагнеровский "марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию общества".

"И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте" , - сказал он.

О каких именно "наших" идет речь, он не уточнил. Когда именно было записано аудио, неизвестно. Также Пригожин ничего не сказал о своем местонахождении.

Предыдущий раз заявление Пригожина было опубликовано 26 июня.

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