Федоров: Оккупанты стягивают на запорожское направление тяжелое вооружение и живую силу
Российские оккупанты через Мелитополь стягивают на запорожское направление тяжелое вооружение и живую силу, сообщает Деловая столица.
Об этом 3 июля в Telegram сообщил мэр города Иван Фёдоров.
"Пока на запорожском фронте силы обороны Украины уничтожают врага, оккупанты завозят новую технику и пока живую силу через Мелитополь и Мариуполь", – написал Федоров.
По его словам, в Мелитополе выросло количество военных из Дагестана и Северной Осетии.
Также он отметил, что над пляжами Кирилловки и Бердянска низко летают боевые вертолеты захватчиков.
"Рашисты хотят забросать фронт своим "пушечным мясом", однако верим, что у ВСУ хватит пакетов, чтобы отправить этот некачественный продукт обратно в Россию", — подчеркнул мэр.
Как сообщалось, Россия отправила элитные подразделения и НДС от Газпрома под Бахмут.