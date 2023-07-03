Федоров: Оккупанты стягивают на запорожское направление тяжелое вооружение и живую силу

Российские оккупанты через Мелитополь стягивают на запорожское направление тяжелое вооружение и живую силу, сообщает Деловая столица.

Об этом 3 июля в Telegram сообщил мэр города Иван Фёдоров.

"Пока на запорожском фронте силы обороны Украины уничтожают врага, оккупанты завозят новую технику и пока живую силу через Мелитополь и Мариуполь", – написал Федоров.

По его словам, в Мелитополе выросло количество военных из Дагестана и Северной Осетии.

Также он отметил, что над пляжами Кирилловки и Бердянска низко летают боевые вертолеты захватчиков.

"Рашисты хотят забросать фронт своим "пушечным мясом", однако верим, что у ВСУ хватит пакетов, чтобы отправить этот некачественный продукт обратно в Россию" , — подчеркнул мэр.

Как сообщалось, Россия отправила элитные подразделения и НДС от Газпрома под Бахмут.