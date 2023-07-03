Атака дронов на Сумы: количество жертв и пострадавших возросло

В Сумах в результате атаки иранских беспилотников "Шахед" погибли два человека. При этом еще 19 получили ранения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Сумской ОВА в Telegram.

По данным местных властей, в учреждениях здравоохранения остаются четыре пострадавших, из них две – тяжелые в реанимации, две – средней степени тяжести.

"5 пострадавшим была оказана медицинская помощь, и они были отпущены домой, среди пострадавших один ребенок 5 лет" , - говорится в сообщении.

Атака на Сумы

Сегодня российские войска применили "Шахеды" для ударов по Сумам. В центре города было зафиксировано четыре "прилета".

Сначала было известно об одной жертве и 15 пострадавших.

Из-за удара было повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Российская атака привела к значительным разрушениям, отметили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Оккупанты часто применяют для своих ударов по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Их стране снабжает Иран.